Azerbaycan Türkleri, Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmayı coşkuyla kutluyor

Azerbaycan Türkleri, Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmayı coşkuyla kutluyor
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Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ'da anlaşmaya vardı. Rusya Devlet Başkanı Putin, "Bu geceden itibaren ateşkes başladı. Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar" dedi. 

Azerbaycanlılar, Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmayı coşkuyla kutluyor - 2

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, anlaşma uyarınca Ağdam rayonunun 20 Kasım, Kelbecer'in 15 Kasım, Laçin'in ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verileceğini açıkladı.

Azerbaycanlılar, Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmayı coşkuyla kutluyor - 3

Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasını meydanlarda kutluyor.

Azerbaycanlılar, Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmayı coşkuyla kutluyor - 4

Ülkenin ikinci büyük kenti Gence'de halk Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeler için kutlama yaptı.

Azerbaycanlılar, Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmayı coşkuyla kutluyor - 5

Azerbaycanlılar, Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmayı coşkuyla kutluyor - 6

Azerbaycanlılar, Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmayı coşkuyla kutluyor - 7

Azerbaycanlılar, Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmayı coşkuyla kutluyor - 8

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