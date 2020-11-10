Azerbaycan Türkleri, Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmayı coşkuyla kutluyor

Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ'da anlaşmaya vardı. Rusya Devlet Başkanı Putin, "Bu geceden itibaren ateşkes başladı. Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, anlaşma uyarınca Ağdam rayonunun 20 Kasım, Kelbecer'in 15 Kasım, Laçin'in ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verileceğini açıkladı.

Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasını meydanlarda kutluyor.

Ülkenin ikinci büyük kenti Gence'de halk Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeler için kutlama yaptı.