Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Bildirisi



27 Eylül 020 tarihinde Ermenistan ordusunun saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açılmıştır.Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve OrtaGarvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın ÇocukMercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu ve bu bölgelerde sivila ltyapınında ciddi şekilde hasar gördüğüne dair resmi açıklamalar tüm dünyada ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyük bir yankı uyandırdı.

Azerbaycan Devletinin meşru müdafaa hakkını kullanarak orduya cevap emrini verdiğine dair resmi malumatlar hepimizi heyecanlandırdı.Azerbaycan'ın verdiği karşılık ile Ermenistan'a ait 12 hava savunma sistemi ve çok sayıda askeri aracın imha edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Gün boyunca Azerbaycan ordusu işğal altında bulunan arazilerine irelileyerek büyük bir alanı işgaldan azat etmiş oldu. 28 yıldır Ermenistan, Azerbaycan topraklarını işgal etmiştir.

Bizler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde'de faaliyet gösteren STK ve azerbaycanlılar olarak tüm Türk milleti ile birlikte Azerbaycan'ın haklı davasında Azerbaycan'ın yanındayız.



Azerbaycan topraklarını işgal ederek 28 yıldır hukuksuz bir şekilde bölgede huzursuzluk yaratan, Hocalı Soykırımı başta olmakla binlerce masum insanın ölümünde kanlı mührü bulunan, uluslarası hukuku yok sayarak işbirlikçilerinden aldığı destekle Güney Kafkasya'da savaş oyunları peşinde koşan Ermenistan'ı aklı selime davet ediyor, hunharca işğalleri şiddetle kınıyoruz.



Ayrıca, son dönemlerde Doğu Akdeniz’de ve Libya’da yaşanan olayların ardından Ermenistan tarafından önce Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine taaruz yapılması akabinde Rusya tarafından yasalara aykırı şekilde silah sevkiyatı gerçekleştirilmesi ve bu sabah yaşanan olaylar meselenin sadece Azerbaycan-Ermenistan münakaşası değil derin hesaplar peşinde koşan gizli ellerin kirli oyunu olduğuna delalet etmektedir. Azerbaycan halkı kendi haklı davasında düşmana taviz vermeyecektir.



Kuzey Kıbrıs Türk Cuhuriyeti Devlet yetkilileri, siyasi parti liderleri, STK başkanları ve toplum tarafından Kuzey Kıbrıs'ın Azerbaycan'ın haklı davasında her koşulda Azerbaycan'la birlikte olduğunun ifade edilmesini Azerbaycan halkı olarak şükranla karşıladık.

Hepimiz, CanAzerbaycan'ınyanındayızvevatantopraklarınınişgalinesonverilmesiiçinErmenistan'ınsaldırısınakarşımeşrumüdafaahakkınıkullananAzerbaycanOrdusununbireraskeriolaraköncebhedegörevalmayatalibizveŞehitlerimizinkanıaslayerdekalmayacaktır!

Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı

Orhan Hasanoğlu

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020, 09:23