“Azerbaycan İçin Birlikteyiz”- Karabağ’a Destek Miting Gerçekleştirilecek

Azerbaycan'ın İşgalci Ermenistan'a karşı başlattığı operasyonlar başarılı şekilde sürerken, ermeniler tarafından azerbaycanlı sivillerin şehit edilmeleri haberleride artmaya başladı.

Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde son günlerde yaşanan gelişmeler ve ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil yerleşim yerlerine füzeler fırlatarak azerbaycanlı sivillerin şehit edilmeleri ile ilgili kınama ve destek mitinqi gerçekleştirecektir.

1 Kasım 2020 Pazar günü, saat 16:30-da Lefkoşa Girne kapısındadost ve kardeş ülke Azerbaycan’a haklı davasında Ermenistan’a verdiği mücadeleye destek içinKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı davet edilmektedir. Aynı zamanda yürüyüşe adada yaşayan Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarıda katılacağı beklenmektedir.

Azerbaycan’ın haklı davasında yanlarında olduğumuzu hissetdirmek amacı ile vatandaşlarımızın yürüyüşe katılması arzu edilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020, 12:02