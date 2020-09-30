Azerbaycan-Ermenistan gerilimi: 2.300 Ermeni askeri etkisiz hale getirildi

Azerbaycan-Ermenistan hattında Dağlık Karabağ üzerinden pazar günü başlayan gerilim bugün de sürüyor… Taraflar dün gece müzakere masasına oturmayacaklarını açıklarken bugün Bakü’den çok net ve sert bir mesaj geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gece boyunca çatışmaların devam ettiğini açıklayarak, 2.300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “27-30 Eylül tarihlerinde 2.300 Ermenistan askerinin öldüğü ve yaralandığı, yaklaşık 130 tank ve zırhlı aracın, 200’den fazla top ve füze sisteminin, yaklaşık 25 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, yaklaşık 50 tanksavar silahının ve 55 otomobil imha edildi” ifadesi kullanıldı.

TÜRKİYE İDDİASI GÜNDEM OLDU

Azeri Başkan İlham Aliyev dün görüşme ihtimalini kesinlikle reddettiğini açıkladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da çatışmalar devam ederken görüşmelerin yapılamayacağını söyledi.

Ermenistan Başbakanı, “Uluslararası camia, Azerbaycan’ın saldırgan tutumunu ve Türkiye’nin eylemlerini kınayarak, Türkiye’nin bölgeden çekilmesini talep etmelidir” ifadesini kullandı.

Paşinyan, Türkiye’nin bölgedeki askeri varlığının çatışmaların şiddetini ve boyutunu arttıracağını öne sürerken, Aliyev ise Türkiye’nin kesinlikle çatışmalara dahil olmadığını açıkladı.

MACRON: TÜRKİYE İLE İLGİLİ KANIT YOK

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Türkiye ile ilgili bir açıklamada bulundu…

Macron, Türkiye’nin Dağlık Karabağ ile ilgili açıklamaları ile ilgili, “Tehlikeli ve saygısız” yorumunu yaparak bunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Resmi temaslar için Letonya’da bulunan Macron düzenlenen basın toplantısında konuştu. Bölgede yaşanan durum ile ilgili bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ve yarın da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini söyleyen Macron, “Türkiye’nin Azerbaycan’a yönelik siyasi açıklamalarını tehlikeli ve saygısız bulduğumu söylemem gerek” dedi.

Macron, son günlerde gündeme gelen “Türkiye çatışmalara dahil oldu” iddiaları ile ilgili de konuştu. Macron, “Türkiye’nin doğrudan müdahail olduğuna dair bir kanıt yok” dedi.

ERMENİSTAN DÜŞEN UÇAĞI PAYLAŞTI

Bölgede tansiyon dinmezken Ermenistan Savunma Bakanlığı bir fotoğraf paylaştı… Ermenistan devletine ait sanal platformlarda paylaşılan görüntülerde Ermenistan ordusuna ait SU-25 uçağın enkazı görülüyor.

Ermenistan’ın Türk savaş jeti uçağımızı düşürdü iddiasına Azerbaycan’dan, “Erivan yönetimi yalan bilgi paylaşıyor” yanıtı geldi.

Ermenistan bu uçağın Türk savaş uçakları tarafından dün düşürüldüğünü öne sürdü. Geçen günlerde Türkiye’nin Azerbaycan’a askeri destek sağladığını ve Türk ordusunun doğrudan müdahil olduğunu öne süren Ermenistan’ın bu suçlamasına Azerbaycan’dan çok sert bir yanıt geldi.

Ermenistan devletinin sanal platformlarında paylaşılan enkaz fotoğrafları ile ilgili Azerbaycan’dan jet yanıt geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yardımcısı Hikmet Haciyev, “29 Eylül günü, Ermenistan’a ait iki Su-25 savaş jeti dağa çarparak düştü. Erivan yönetimi uçaklarının düşürüldüğü ile ilgili yalan söylüyor. Ermenistan yönetimi vatandaşlarına ve kamuoyuna doğru bilgileri vermiyor” açıklamasını yaptı.

ERMENİSTAN SİVİLLERİ VURUYOR

Ermenistan ordusunun Terter ve Ağdam'daki sivil yerleşim birimlerini vurması sonucu evlerde büyük hasar meydana geldi. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Ermenistan askeri birlikleri, Terter ve Ağdam bölgesindeki sivil yerleşim birimlerini hedef aldı. Top mermilerinin isabet ettiği evlerde büyük hasar meydana geldi.

PAŞİNYAN: BARIŞ GÜCÜ ASKERİ GÖNDERMEYECEĞİZ

Bu gelişmeler yaşanırken sabah saatlerinde Reuters haber ajansı bir son dakika haberi servis etti. Haberde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın sözlerine yer verildi.

Azerbaycan ordusunun dün Ermeni askeri mühimmat deposunun vurduğu anlar böyle görüntülenmişti.

Paşinyan, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’a barış gücü askeri yerleştirmeyi düşünmediğini söyledi

BMGK: ENDİŞE DUYUYORUZ



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalardan endişe duyduğunu bildirdi.

Güvenlik Konseyi basına kapalı toplantı sonrasında, Dağlık Karabağ çatışma bölgesinin temas hattında büyük çaplı askeri harekat olduğuna dair haberlerden kaygı duyduklarını ve “güç kullanımını şiddetle kınadıklarını” açıkladı.

Açıklamada, “Güvenlik Konseyi üyeleri, Genel Sekreterin derhal çatışmanın durdurulması, gerginliğin düşürülmesi ve gecikmeden makul görüşmelere dönülmesi yönünde taraflara yapmış olduğu çağrıya destek vermektedir” denildi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULAN SPİKER KONUŞTU

Azerbaycan’ın, Ermenistan işgali altındaki 6 köyü geri aldığı bilgisini canlı yayında aktırırken gözyaşlarına boğulan İctimai TV spikeri Jale Hesenli o anları anlattı. Hesenli, “Duygulanmamak elde değildi. 27 yılın hasretiydi o gözyaşları. 27 yılın acısıydı o gözyaşları. Bizim yarım kalan arzumuzdu Dağlık Karabağ” dedi.