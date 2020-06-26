Azat Nurmamedov mahkemeye çıkartıldı

Ülkede infiale neden olan 83 yaşındaki Veysi Muslu Akdeniz’in öldürülmesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Azat Nurmamedov mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Müfettiş Muavini Hüseyin Göğmen, 24.06.2020 tarihinde zanlı Azat Nurmamedov’un 83 yaşındaki Veysi Muslu Akdeniz’i hunharca öldürdüğünü anlattı.

Polis, yapılan operasyon sonucu zanlı Azat Nurmamedov’un Ortaköy bölgesinde bulunan bir apartman dairesinde tespit edilip, tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının sorgusunda suçunu kabul ettiğini ve gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis, maktule yapılan otopside maktulün kesici alet yaralanması sonucu gelişen iç organ yaralanması, iç ve dış kanama, künt kafa ve göğüs travması, çoklu kaburga kemikleri kırıkları, beyin kanaması ve asfiksi sonucu yaşamını yitirdiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, alınması gereken ifadeler ve olay mahalli ile çevresinde bulunan kamera kayıtlarının incelenebilmesi ayrıca zanlının ifadesinde belirttiği bir takım iddialarının araştırılabilmesi için 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.