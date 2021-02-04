Ayşegül Baybars: " vakaların artışındaki sebebin hükümet"

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, Koronavirüse karşı yeni önlemlerin açıklanmasının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile hükümeti eleştirdi.

Japanma kararı almak için 21 gün kaybedildiğini belirten Baybars, "Doğru kapanma kararını alana kadar ise iki yanlış kapanma kararı ile 10 gün daha kaybettik. Hükümetin bu kararsızlık ve iş bilmez hali yüzünden vakalarımız ciddi oranda arttı" dedi. "Daha önce söylemiştik, sıkı önlemler kapanma sürecini kısa geçirmemize ve hem sağlıkta hem ekonomide kayıpları daha hızlı atlatmamıza yardımcı olur" diyen Baybars, toplumun ısrarı olmasaydı doğru kararların alınmasının bugün de mümkün olmayacağını öne sürerek, "Nihayetinde eğri hükümet doğru karar, devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Baybars açıklamasının devamında, "Şimdi bizlerin üzerine düşen ise; kapanma sürecinin başarıyla sonuçlanması ve bir daha kapanmaya gitmeyerek hayatın normalleşmesi için kurallara uymamız, evde kalıp sürece katkı koymamızdır. En sonunda hep birlikte başaracağız ve kazanacağız. Koronavirüs değil" dedi.