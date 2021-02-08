Aysegül Baybars: “Evde ‘temaslı karantinası’ gündeme gelmeli”

Ülkemiz pandemi sürecinde yürürlükte olan “tam kapanma” ile birlikte hem vakaların azaltılması, hem de “temaslı zincirinin kırılması” hedefleniyor.

Sağlık çalışanlarının yükü de her geçen gün artıyor. Temaslılar, Sağlık Bakanlığı kontrolünde otellere yerleştiriliyor. Söz konusu uygulamanın fiilen “ne kadar sürebileceği” ise kestirilemiyor. Kıbrıs Postası’nın Başbakanlık ile Sağlık Bakanlığı arasında ‘temaslıların evde izole’ olması konusunda yapılan çalışmayı gündeme getirmesinin ardından bu konuda siyasiler de benzer görüşleri dile getiriyor…

"TEMASLI OLDUĞUMUZU GİZLEMEK YASAYA GÖRE SUÇ"

Eski İçişleri Bakanlarından Ayşegül Baybars, konuyla ilgili soru üzerine "Temaslı isek hasta adayıyız, bulaştırabiliriz. Ayrıca yasaya göre temaslı olduğunu gizlemek suçtur... Temaslıların şartlarının bir an evvel net belirlenmesi gerekiyor. 2 binin üzerinde temaslı var bu kapanma ile birlikte düşerse ya da temasın düşmesi ile evde temaslı karantinası düşünülmesi gerekiyor…” dedi.