Ayşe Birol trafik kazasında hayatını kaybetti!

Girne - Alsancak çevre yolu üzerinde iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Girne - Alsancak çevre yolu üzerinde Aysel Birol’un yönetimindeki FK 590 plakalı araç ile çift şeritli yolun ters şeridi içerisinde Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada, Girne istikametine doğru seyreden Bülent Uçar’ın yönetimindeki HE 658 plakalı aracın önünü tıkayarak çarpışması sonucu meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı kazada ağır yaralanan FK 590 plakalı araç sürücüsü 87 yaşındaki Ayşe Birol’un tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

HE 658 plakalı araç sürücüsünün ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.