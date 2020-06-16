Ayla Yılmaz Aydın'ın hayati tehlikesi sürüyor

Tatlısu-Girne anayolunda dün Kemal Aydın’ın ölümü ile sonuçlanan trafik kazasında ağır yaralanan Aydın’ın eşi Ayla Yılmaz Aydın, hala yoğun bakımda.

Ayla Yılmaz Aydın’ın Mağusa Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Aynı kazada yaralanan ve Mağusa Hastanesi’ne kaldırılan Şaban Ateş’in tedavisinin ortopedi servisinde devam ettiği öğrenildi.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Dün saat 18.00 sıralarında, Tatlısu - Girne Anayolu üzerinde, Harun Çetin, yönetimindeki GM 666 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Şaban Ateş yönetimindeki JD 773 plakalı araç ile çarpışmıştı.

Kaza sonucu JD 773 plakalı aracta yolcu olarak bulunan Kemal Aydın olay yerinde yaşamımı yitirirken, kazada yaralanan GM 666 plakalı araç sürücüsü Harun Çetin, JD 773 plakalı araç sürücüsü Şaban Ateş ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ayla Aydın ambulans ile hastaneye sevk edilmişti.



