Aydın Soyer: Türkler 103 köyden niye sürgün edildi? Türk ve Rum kardeş kardeş yaşasın diye mi?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi için yapılan eleştirenlere UBP MYK Üyesi Aydın Soyer bir dizi soru sordu ve cevaplamalarını istedi.

Soyer’in soruları şöyle;

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi doğruyu yansıtıyor mu yansıtmıyor mu? Öncelikle bu sorulara cevap vermek gerekiyor.

1. 1931 isyanı Rumlar tarafından neden çıkartıldı? Türk ve Rum kardeş kardeş yaşasın diye mi? Yoksa adayı Yunanistan’a bağlamak için mi?

2. 1950 Plebsiti niçin yapıldı? Türk ve Rum kardeş kardeş yaşasın diye mi? Yoksa adayı Yunanistan’a bağlamak için mi?

3. 1963’de Anayasa’nın yırtılıp atılmasının nedeni neydi? Türk ve Rum kardeş kardeş yaşasın diye mi? Yoksa adayı Yunanistan’a bağlamak için mi?

4. Türkler 103 köyden niye sürgün edildi? Türk ve Rum kardeş kardeş yaşasın diye mi? Yoksa adayı Yunanistan’a bağlamak için mi?

5. 15 Temmuz darbesi neden yapıldı? Türk ve Rum kardeş kardeş yaşasın diye mi? Yoksa adayı Yunanistan’a bağlamak için mi?

Bazı kesimler, dizinin 1974 sonrasını da anlatmasını isteniyor.

Olabilir, peki De- Cullera Belgesi’ni, Gali Fikirler Dizisi’ni, Annan Planı’nı, Crans Montana sürecini Rumlar neden ret etti? Türk ve Rum kardeş kardeş yaşasın diye mi? Yoksa adayı Yunanistan’a bağlamak için mi?!!!!