Aydın Akkurt: "Harita Cumhurbaşkanlığı arşivinde yok”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından BM’ye verilen harita arşivlerimizde yok” açıklamasından sonra Akıncı sessizliğe bürünürken, Akıncı’nın müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu “Harita, kapalı zarf içerisinde tarafımdan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın müsteşarı Okan Donangil’e verildi” iddiasında bulunmuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın, Araştırma, Arşiv Danışmanı Aydın Akkurt ise söz konusu haritanın Cumhurbaşkanlığı arşivinde olmadığını belirtirken, şöyle dedi;

“Cumhurbaşkanlığı eski müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu yaptığı açıklamada “Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından 2016 yılında Kıbrıs müzakerelerinde BM’ye verilen haritanın kendisi tarafından, kapalı zarf içerisinde şimdiki müsteşar Okan Donangil’e verildiğini” iddia etmiştir.

Bu iddia tamamen gerçek dışı olup, Hüdaoğlu tarafından, Donangil’e söz konusu harita verilmediği gibi, Akıncı döneminde gerçekleşen müzakerelerle ilgili pek çok tutanak ve belge de Cumhurbaşkanlığı arşivinde bulunmamaktadır. Hüdaoğlu tarafından iddia edilenin aksine arşiv belgeleri kapalı zarf içerisinde birilerine verilemez. Bunların imza karşılığında verileceği ve kayıt altına alınacağı yer Cumhurbaşkanlığı arşividir.

Söz konusu harita ile diğer bazı belge ve tutanaklar, ya yok edilmiş, ya da giderken götürülmüştür. Bu konuyla ilgili olarak aylardan beri araştırma ve incelemelerimiz devam ederken, konuyla ilgili yasal işlemler başlatılması için girişimlerimiz de devam etmektedir.”