Ayağı iki yerden kırılan Kıb-Tek çalışanını Bakan Arıklı hastanede ziyaret etti

Dün geceki fırtınanın verdiği zararı tamir etmek isteyen Kıb-Tek çalışanlarından Mehmet Yaşar Mehmetoğlu kaza geçirdi ve ayağı 2 yerden kırıldı.
Arıza tamiri için çalıştığı sırada kaza geçiren Mehmetoğlu’nu hastanede Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ziyaret etti.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Arıklı şu ifadeleri kullandı;
Bu pandemi elbet bitecek. Ama 3 grup çalışan altın harflerle yazılacak.
-Sağlıkçılar
-Polisler
-Kıb Tek çalışanları...
Bugün arıza tamiri için canla başla çalışan Kıb-Tek çalışanı Mehmet Yaşar Mehmetoğlu bir kaza geçirdi ve ayağı 2 yerden kırıldı.
Sağlığınız için, güvenliğiniz için ve karanlıkta kalmamanız için gece gündüz çalışanları saygı ile selamlıyorum...