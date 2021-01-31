Ayağı iki yerden kırılan Kıb-Tek çalışanını Bakan Arıklı hastanede ziyaret etti

Ayağı iki yerden kırılan Kıb-Tek çalışanını Bakan Arıklı hastanede ziyaret etti
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Dün geceki fırtınanın verdiği zararı tamir etmek isteyen Kıb-Tek çalışanlarından Mehmet Yaşar Mehmetoğlu kaza geçirdi ve ayağı 2 yerden kırıldı.

Arıza tamiri için çalıştığı sırada kaza geçiren Mehmetoğlu’nu hastanede Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Arıklı şu ifadeleri kullandı;

Bu pandemi elbet bitecek. Ama 3 grup çalışan altın harflerle yazılacak.
-Sağlıkçılar
-Polisler
-Kıb Tek çalışanları...
Bugün arıza tamiri için canla başla çalışan Kıb-Tek çalışanı Mehmet Yaşar Mehmetoğlu bir kaza geçirdi ve ayağı 2 yerden kırıldı.
Sağğınız için, güvenliğiniz için ve karanlıkta kalmamanız için gece gündüz çalışanları saygı ile selamlıyorum...

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