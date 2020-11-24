Avunduk'tan Çatalköy'e ziyaret: “Manzara korkutucu; can kaybı olmaması tek tesellimiz”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, Girne - Çatalköy Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret ederek, afetin neden olduğu hasar konusunda bilgi aldı. Candan Avunduk, “Oluşan manzara korkutucu. Ancak böylesi bir afeti can kayıpsız atlatmak tek tesellimiz” dedi.

Geçtiğimiz Cuma günü yaşanan doğal afet, özellikle Çatalköy Sanayi Bölgesi ve civarı ile Teknecik Elektrik Santrali’nde hasara neden olmuştu. Sanayi bölgesindeki bazı işletme sahipleri, hasarlarının büyük olduğunu dile getirirken, tek tesellilerinin hafif yaralanmalar dışında can kaybı yaşamamaları olduğunu ifade etti.

Ciddi maddi hasara uğradıklarını bildiren işletmeler, ağaçların yerinden söküldüğünü, arabaların hurdaya çıktığını, eşyaların havada uçuştuğunu, çelik konstrüksiyonların dahi eğilipbükülerek, yerinden söküldüğünü aktardı. Korku dolu anlar yaşandığını ifade eden bölgeliler, daha önce böyle bir şey görmediklerini de dile getirdi.

Başkan Candan Avunduk, yaraların hızlıca sarılması için devlet yetkililerinin konuya hassasiyet gösterip, zarar gören işletmelere bir an önce destek verilmesi gerektiğini belirterek, “Bu gibi afet durumlarında kullanılabilecek kaynakların zarar gören işletme ve şahıslara hızlı aktarımı önemlidir” dedi.

Özellikle çatılarda meydana gelen yıkıma dikkat çeken Candan Avunduk, “Bölgedeki işletmelerin çatılarda hafif malzeme yerine betonarme çatıyı tercih etmelerinin,benzer afetlere karşı daha dayanıklı yapılara sahip olmak adına önemli olduğu bu olayla ortaya çıktı. Bölgede betonarme çatılı binalarda hemen hemen hiçbir zarar yok” diye konuştu.

Oda olarak ellerinden gelen desteği vereceklerine işaret eden Başkan Avunduk, “Afet sonrası oluşan manzara korkutucu. Ancak can kaybı olmaması büyük bir teselli. Oda olarak bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.