Atlas Ercan'a uçmadı

Atlasglobal havayolu şirketi, Türkiye’de uçuşlarına dün, planlanan iç hatta 1; dış hatta 5 karşılıklı tarifeli seferle başladığını duyurdu. Şirketin uçuş planında Ercan’a sefer yok. Atlas Global dün, ilk seferini İngiltere’nin başkenti Londra’ya yaptı. Şirket yetkilileri 26 Kasım’da seferlerin durdurulduğunu açıklarken, uçuşların 21 Aralık’tan itibaren yeniden başlayacağını belirtmişti.

ERCAN DAHİL DEĞİL

Türkiye’de yolcu taşımacılığına yeniden başlayan şirket, tarifelerinin arasına KKTC’yi dahil etmedi. HABERCİ’nin, Ercan Havaalanı’nda yetkililerden elde ettiği bilgiye Atlasglobal, Ercan İşletmeye herhangi bir bildirimde bulunmadı. Bir yetkili, “Uçuşların Ercan’a yeniden başlaması için bize bildirimde bulunulması gerekirdi. Ne dün ne de bugün (Cumartesi) bize bildirim yapılmadı. Bu da gösteriyor ki cumartesi ve pazar Ercan’a sefer olmayacak” dedi.

ATAKAN: PAZARTESİ DEĞERLENDİRECEĞİZ

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da HABERCİ’nin konuyla ilgili sorusu üzerine Atlasglobal’ın Ercan’a yeniden uçuş planıyla ilgili herhangi bir gelişmenin olmadığını söyledi. Bakan Atakan Atlasglobal’ın 3 uçağı olduğuna ve charter seferler düzenlediğine dikkat çekerken bunlar arasında Ercan’ın bulunmadığını aktardı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan, “Pazartesi gününe kadar bekleyeceğiz. Pazartesi konuyu gelişmeler ışığında değerlendireceğiz. Konu pazartesi günü netleşecek” dedi. Atlasglobal Ercan’a uçuşların 21 Aralık’ta başlayacağını açıklamıştı.

Bugün dış hatlarda Londra’nın yanı sıra Amsterdam, Bağdat, Tel Aviv ve Tahran’a, iç hatlarda ise yine İstanbul Havaalanı’ndan Antalya’ya karşılıklı 12 sefer yapılması planlanıyor.