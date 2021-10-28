Kalecik’te 15 Temuz 2013 tarihinde AKSA Elektrik Santrali için denizden yakıt boşaltımı yapıldığı sırada su altında kalan hortumdaki kaçak nedeniyle denizde oluşan çevre felaketinden 6 aylık çalışma sonucunda toplanan atıklar 8 yıl sonra bertaraf ediliyor.

AKSA şirketinin Gürdağ Atık Bertaraf Şirketi ile yaptığı anlaşma sonucunda yaklaşık bir ay önce başlatılan çalışmalar çerçevesinde AKSA santral alanında yer altında ve yer üstünde depolanan atıklar, kepçelerle kamyonlara aktarılarak bertaraf için taşınıyor.

Bertaraf çalışmaları hakkında TAK muhabirine bilgi veren AKSA Santral Müdürü Şener Şentürk, 2013 yılındaki çevre felaketinde acil müdahalelerle denizden 100-150 ton civarında fuel oil temizlediklerini, ülkede bertaraf tesisi olmadığı için atıkların AKSA’da bir alanda bir kısmı yer üstünde olmak üzere, kazılarak yer altında depolandığını ifade etti.