Atatürk Öğretmen Akademisi’ne alınacak 50 öğrencinin belirleneceği sınav bugün yapıldı.

Atatürk Öğretmen Akademisi’ne yeni eğitim yılında alınacak 50 öğrencinin belirleneceği giriş sınavı bugün yapıldı.

Atatürk Öğretmen Akademisi, Türk Maarif Koleji ve Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda saat 10.00’da başlayan giriş sınavı, 2 buçuk saat sürdü ve tek oturum şeklinde gerçekleşti.

Sınavla, Sınıf Öğretmenliği Programına 30 ve Okul Öncesi Öğretmenliği Programına 20 öğrenci alınacak.

Sınav sonuçları Atatürk Öğretmen Akademisi Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilip gün içerisinde açıklanacak.

Yazılı sınavda başarılı olanlar, 1-2-3 Eylül tarihlerinde Akademide mülakata alınacak ve okula kesin kayıt hakkı kazananlar mülakat sonrasında açıklanacak.

Uluslararası sınavlarla başvuru yapan adaylar ise 7 Eylül Pazartesi günü mülakata alınacak ve sonuçları da 11 Eylül Cuma duyurulacak.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin sınavı, yürürlükteki lise müfredatı kapsamında her biri 25 sorudan oluşan Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri ve İngilizce olmak üzere 5 alt testten oluştu.

Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında, sınav görevlilerine ve adaylara sınavın yapılacağı yere girişten itibaren ve sınav salonunda ve sınav süresince maske takma zorunluluğu ve mesafe kuralları da uygulandı.