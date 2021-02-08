Ataser: Aşılama devam edecek

Ataser: Aşılama devam edecek
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Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşa önemli duyuruda bulundu. Ataser, Alsancakta başlayacak aşılama için belde ve yabancı uyruklu vatandaşlar dahil aşılam için kayıt yaptırmalarını istedi.

İşte Ataser’in açıklaması şöyle:

65 yaş üzeri beldemizde yaşayan ve kayıtlı olmayan vatandaşlarımızın yabancı uyruklu vatandaşlarda dahil olmak üzere belediyemize kayıt yaptırmaları önemle rica olunur. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmede Lapta Sağlık Ocağı’nda bu hafta içerisinde sizlerden gelen kayıtlar üzerine bölgemizde Aşılar yapılmaya devam edeceğini bildiririz.

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