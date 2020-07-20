Ataoğlu: "Yeniceköy’deki polis okulu binası pandemi hastanesi olsun"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, “Yeni yerine taşınan Yeniceköy’deki polis okulu binası pandemi hastanesi olsun” önerisinde bulundu ve bina hakkında 'Sığınma Evi kararının' iptal edilmesini istedi.

İlgili binanın sığınma evi olarak düşünüldüğünü bildiklerini ifade eden DP Genel Başkan Fikri Ataoğlu KTV ekranlarında şöyle konuştu;

“Biz Güney Kıbrıs’a göre çok daha güvenliyiz. Veriler başından beri bunu gösteriyor: Ancak devletin hızlıca pandemi hastanesini devreye sokması gerek. 45 günde dendi. Hangi 45… İhale süresi dendi… O da bitti. Şu an da biz açılmayı gerçekleştirdiysek ve pandemi hastanesi de ortada yoksa endişeler haklı, normal… Soru işaretlerini kaldırmak için: Yeniceköy’deki polis okulu bilindiği gibi yeni yerine taşındı. Orayı yapalım dedik. Sosyal medyadan eleştiri bile aldık. Siz orası neresi biliyor musunuz dediler… Oranın sığınma evi olacağını da biliyoruz ama şu anda hazır bir bina var. Israrla kullanalım, diyoruz”

Kıbrıs Postası