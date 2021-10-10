Ataoğlu'ndan Denktaş'ın 'dışlandım' sitemine yanıt: "Defalarca aradık, ulaşamadık"

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Serdar Denktaş'ın 'dışlandım' şeklindeki ifadelerini 'üzücü' bulduğunu gerçekleştirilen toplantılara kendisini davet ettiklerini fakat çeşitli nedenlerden ulaşılamadığını ve toplantılarda yer alamadığını aktardı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Milletvekili ve eski Genel Başkan Serdar Denktaş’ın “Vefa Gecesi” adı altında yapılan geceye davet edilmediği yönünde Kıbrıs Postası’na yapmış olduğu açıklamaları değerlendirerek, Denktaş’ın bu beyanı karşısında büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

“BİZZAT ARADIM, MEMNUNİYETLE KATILACAĞINI BİLDİRDİ”

Kıbrıs Postası’na açıklamalarda bulunan Ataoğlu, gecenin düzenlenme tarihi olarak 19 Ağustos’u belirlediklerini ve bu tarih için bizzat kendisinin Denktaş’ı telefon ile arayarak davet ettiğini ve kendisinin de büyük bir memnuniyetle geceye katılacağını kendisine bildirdiğini ifade etti.

“DEFALARCA ARADIK, ULAŞAMADIK; SAYIN DENKTAŞ AVUSTURYA’DAYMIŞ”

Ancak o tarihte kendisinin tansiyon sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve dolayısıyla gecenin bir başka tarihe alındığını kaydeden Ataoğlu, aynı organizasyonu yapmak amacıyla 15 Eylül tarihini belirlediklerini, bu tarih için de Parti Genel Sekreteri’nin defalarca Denktaş’a ulaşmaya çalıştığını ancak ulaşamadığını, sonrasında ise Denktaş’ın Avusturya’da olduğu bilgisine ulaştıklarını belirtti.

OĞUL RAUF DENKTAŞ'A DA ULAŞILMAK İSTENDİ FAKAT O DA YURT DIŞINDAYDI

Ataoğlu, sonrasında yine Genel Sekreter’in Serdar Denktaş’ı temsil etmek ve onur plaketini babası adına alması amacıyla oğlu Rauf Denktaş’a ulaşmaya çalıştığını ancak Rauf Denktaş’ın da o tarihlerde İstanbul’da olduğunun belirlendiğini ifade etti.

Fikri Ataoğlu, Serdar Denktaş’ın DP’ye katkılarının tartışma konusu bile olamayacak derecede olduğunu vurgularken, “dışlanmış” gibi ifadelerin kullanılmasının kendilerini üzdüğünü söyledi.

Kıbrıs Postası