Ataoğlu: Haziran ayı için turizmi planlamalıyız

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkenin en önemli sektörlerinde olan turizm sektörünün bayram süresince hareketlik gösterdiğini söyleyerek, 5 günde bir nebze olsun kıpırdanma yaşandığını belirtti.

Bayram süresince özellikle İskele-Karpaz bölgesindeki küçük otel ve pansiyonların hemen hemen tam doluluk ile çalıştığını dile getiren Ataoğlu, bu durumun hem bölge halkına hem de ekonomiye önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Bayram süresince 3 binin üzerinde kişinin otellerde ve küçük tatil köylerinde konaklama yaptığını ifade eden Ataoğlu, bu sayılara ev ve daire kiralamalarının dahil olmadığını kaydetti.

Turizme yönelik olarak kiralanan ev ve dairelerin de hesaba katılması ile tatil yapan kişi sayısının düşünüldüğünden çok daha fazla olduğunu anlatan Ataoğlu, bu hareketliliğin turizmin resmen başlaması ile piyasalara daha fazla yansıyacağını söyledi.

Tüm bu verilerin ışığında turizm sektörü ve paydaşlarının ülke ekonomisine katkısının daha iyi anlaşıldığını belirten Ataoğlu, Akdeniz çanağında bulunan ülkelere oranla turizmden daha iyi pay almak için haziran ayı itibarı ile turizm sektörünün daha da kapsamlı ve planlı bir açılıma ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Bu planlama yapılırken, turist gelecek ülkelerin epidemiyolojik durumu, vaka sayıları da dikkate alınarak çift aşı ve/veya çift PCR ile girişlerin planlanmasının gerektiğini anlatan Ataoğlu, tarifeli uçuşların organize edilmesini, kapalı turizme devam edilecek otel veya bölgeler olacaksa önceden bilinmeli ve buna göre aksiyonların geliştirilmesinin şart olduğunu kaydetti.