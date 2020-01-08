Ataoğlu: “Benim içimden geçen Serdar Denktaş’ın aday olması”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu Birinci Boyut’a Cumhurbaşkanlığı seçimi, Anayasa değişiklik önerisi konularında açıklamalarda bulundu.

Ataoğlu, “Daha öncede söylediğim gibi benim içimden geçen eski Genel Başkanımız Sayın Serdar Denktaş’ın aday olması yönünde idi benim bütün görüşüm. Serdar Denktaş şuanda yurtdışında olduğu için tam olarak bu konuyu oturup görüşemedik. Fakat biz kendi içimizde parti olarak sayın Serdar Denktaş’ın aday çıkması halinde arkasında kenetleneceğimizin kararını da biz aldık. Hatta aday çıkması ile ilgili de ne şekilde birlikte çalışabileceğimize yönelik de kendi içimizde görüştük” dedi.

Ataoğlu, “Sayın Serdar Denktaş geldikten sonra da iletme şansını yakalamış olacağız. Umarım bu kararı aldıktan ve ilettikten sonra bu mesajımızı daha hızlı ve daha erken olumlu beklenti içerisinde olduğumuz ‘olur’ kararı ile karşımıza çıkacak” ifadelerine yer verdi.

OLUMLULUĞU YÜZDE 50’NİN ÜZERİNDE GÖRÜYORUM

Ataoğlu, “Bağımsız aday sayın Serdar Denktaş için DP olarak üzerimize düşen herşeyi yapacağız ve çalışmalara da başladık” ifadelerini kullanan Ataoğlu, “Hayırlısı olsun. İnşallah hayırlı olur” dedi.

Öte yandan Ataoğlu, “Tabi buradaki ısrarımda en büyük nedenlerimden biri çok yakınen tanıdığım, herkesin de yakınen tanıdığı sayın Serdar Denktaş ile iç meselelerimizle ilgili her konuyu oturup tartışabiliriz. Yaptıkları ile ilgili de tartışabiliriz.

Ama bir Kıbrıs meselesi ile ilgili, bir ülke çizgisiyle ilgili, bir Anavatan çizgisi ile ilgili o çizgisinden hiç kimsenin sayın Serdar Denktaş’ı çeviremeyeceği, başka yönlere yönlendiremeyeceği bir kişiliğe sahip olduğunu da bizim bildiğimiz gibi herkes biliyor” sözlerini kullandı.

Ataoğlu, “dolayısıyla böyle kararlılıkla bu konularda yürüyecek bir insanın arkasında kenetlenmek sadece biz DP olarak değil, bu şekilde duyarlı olan bütün vatandaşlara da buradan çağrımızdır. Umarım yine o kararı verdikten sonra bizim sayın Serdar Denktaş’ın arkasındaki kenetlenme durumumuz gibi bütün bu duyarlı vatandaşlarımız da Denktaş’ın da arkasında kenetlenmiş olur” dedi.

“SERDAR DENKTAŞ’IN ADAY OLMASINA KESİN GÖZÜ İLE BAKIYORUM”

Ataoğlu, “Bizim istediğimiz eski Genel Başkanımız Sayın Serdar Denktaş’ın aday çıkmasına yöneliktir. Ben aday olmasına kesin gözü ile bakıyorum ki öyle de olması lazım. Bizim önerimiz parti olarak aday olmasıdır o da kararını açıkladıktan sonra zaten biz de parti olarak arkasında duracağımızın toplantısını da kararını da aldık. Sayın Genel Başkanın adaylığı söz konusu olduğunda onun da arkasında kenetlenmiş olacağız" dedi.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu şöyle devam etti:

“ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİNİ “PAT” DİYE ÖNÜMÜZDE BULDUK”

“Biliyorsunuz kısa süre öncesinde YDP ile birlikte mini referendum yapılması ve anayasa değişikliği ile ilgili birkaç madde önermiştik Meclis Genekl Kurul’una. Bunların içerisinden bir tanesi Yargı’nın iyileştirilmesi ile ilgiliydi.Ama bugün baktığımız zaman UBP Genel Başkanı Başbakanın Meclis’e sunduğu bir Anayasa değişikliği söz konusu.

Bizim de sıcak baktığımız ama sadece bunun içerisine ilave etmek istediğimiz nasıl ki yargının önünün açılması ile ilgili sunulan mini referendumun yanında Meclis’in de iyileştirilmesi ile ilgili ilave edilmesi gerektiğine inandığımız birkaç madde var.

Bunun elbette ki olması lazımdı fakat dünkü Meclis Genel Kurulu’nda da üzerinde durduğumuz pat diye önümüzde bulduğumuz bir anayasa değişikliği söz konusu. Keşke bu Meclis’e sunulmadan önce ilgili bütün partilere de bilgi verilmiş olsaydı bizim de fikirlerimiz alınmış olsaydı ve ortak fikir olarak Meclis’e gelip o şekilde referanduma gidilseydi.

Ama şimdi netice itibarıyla bir aylık süre var. Bu 1 aylık süre içerisinde elbette tüm siyasi partiler fikirlerini ortaya koyarak bunun biraz daha zenginleştirilmesi ve o şekilde sunulması gerek”

“ANAYASA REFERANDUMU CB SEÇİMİ İLE BİRLİKTE OLMALI”

“DP olarak düşüncemiz Anayasa referandumunun Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile birlikte olmasıdır.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin dışında bir referendum daha olursa bu vatandaşı bir defa da sandığa götürmek demektir. Bunun yanında ayrı bir laf daha dolaşıyor.Erken seçim olayı konuşuluyor. Bu süre içerisinde bana göre erken seçim gereksiz.

2020 yılında bu demektir ki biz 3 ayrı sandığa gitme zorunluluğunda olacağız. Bu da maddi olarak ciddi bir külfettir. Burada önemli olan anayasa değişikliğine bütün partilerin hem fikir olması ve oybirliği ile Meclis’ten geçmesi ve bunu vatandaşa iyice anlatmamız gerek.

Seçim tarihi konusunda takıldığımız bir olay yok. Yüksek Seçim Kurulu’nun yapacağı çalışma sonrasında belirleyici tarih ne ise elbette ki bizim itiraz etme gibi bir lüksümüz yok, buna uymak zorundayız”