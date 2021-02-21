Ataoğlu: 2021’den olumlu beklenti içerisindeyiz

Fikri Ataoğlu, “çeşitli açılımların olduğu günümüzde, başta turizm elçilerimizin ve turizm paydaşlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde bu olumsuz havadan kısa zamanda kurtulacağımıza inancım tamdı” dedi. İşte Ataoğlu’nun mesajının tam metni: Turizm sektörünün yapı taşlarından olan rehberlerimiz ülkemizin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri zenginliklerini doğru tanıtabilmek için yeri geldiğinde ailesinden günlerce uzak kalarak, en zor şartlara göğüs gererek, sürekli kendini geliştirerek mesleğini icra etmektedir. Turizm elçisi olarak gördüğümüz rehberlerimizin ülkemizin tanıtımı ve turizm alanındaki kalkınmasında rolü ve önemi büyüktür. Ülkemize gelen turistlerin üzerinde bırakacağı maksimum olumlu izlenimlerin baş mimarı sizlersiniz. Sizlerin başarısı ülkemizin turizm ekonomisinin kalkınmasında ve atılım yapmasında büyük katkılar sağlamaktadır. Turizm sektöründe böylesi önemli bir paya sahip tanıtım elçilerimiz rehberlerin üstlendikleri roller yadsınamaz. Bilindiği üzere koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de etkileyerek pek çok sektörü durma noktasına getirdiği gibi turizm faaliyetlerini de olumsuz yönde etkilemiştir. Ülkemizde olduğu gibi dünyada da hazırlanan koronavirüs önlemleri ve turizm sektöründe yapılan çalışmalar doğrultusunda, 2021 yılı itibariyle daha olumlu bir beklenti içerisindeyiz. Çeşitli açılımların olduğu günümüzde, başta turizm elçilerimizin ve turizm paydaşlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde bu olumsuz havadan kısa zamanda kurtulacağımıza inancım tamdır. Bugüne dek rehberlik mesleğine yönelik tüm konularda Bakanlık olarak her zaman rehberlerimizin çözüm ortağı olduk, bundan sonra da bizzat ben ve tüm çalışma arkadaşlarım bu bağı daha da güçlendireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin tanıtımında özveriyle emek vererek çalışan rehberlerimizin Dünya Turist Rehberleri Günü’nü kutlarım.