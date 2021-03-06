Atamalar tüm hızıyla sürüyor

Hükümet, üçlü kararnameyle yedi atama birden yaptı.
Atamalar, Eğitim, Ulaştırma ve Dışişleri Bakanlığı olmak üzere üç ayrı Bakanlık bünyesinde yapıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar, 5 Mart 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.
Atama kararlarında, Dışişleri Bakanlığı’na Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine beş farklı ismin atanmış olması dikkat çekti.
5 Mart Cuma tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan atamalar şöyle:
- Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Bakanlık Müdürü mevkiine Tevfik Direnç atandı.
- Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine Saffet Nadiri atandı.
- Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine Aşen Volkan İnanıroğlu atandı.
- Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine Mustafa Kemal Beyazbayram atandı.
- Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine Aysan Mullahasan Atılgan atandı.
- Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine Selda Çimen atandı.
- Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine İpal Emin atandı.