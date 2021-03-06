Atamalar tüm hızıyla sürüyor

Atamalar tüm hızıyla sürüyor
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Hükümet, üçlü kararnameyle yedi atama birden yaptı.

Atamalar, Eğitim, Ulaştırma ve Dışişleri Bakanlığı olmak üzere üç ayrı Bakanlık bünyesinde yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar, 5 Mart 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Atama kararlarında, Dışişleri Bakanlığı’na Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine beş farklı ismin atanmış olması dikkat çekti.

5 Mart Cuma tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan atamalar şöyle:

  • Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Bakanlık Müdürü mevkiine Tevfik Direnç atandı.
  • Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine Saffet Nadiri atandı.
  • Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine Aşen Volkan İnanıroğlu atandı.
  • Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine Mustafa Kemal Beyazbayram atandı.
  • Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine Aysan Mullahasan Atılgan atandı.
  • Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine Selda Çimen atandı.
  • Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine İpal Emin atandı.
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