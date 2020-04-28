Atakan umut verdi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Genç TV’de yayınlanan Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu Kıbrıs’ta Manşet programına katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Atakan, önümüzde ekonomik bir savaş varken hükümetin kavga etme ve seçim derdine düşme lüksüne sahip olmadığını vurguladı.

Atakan, “Özellikle İngiltere’de kalan vatandaşlarımızla ilgili devamlı surette mesajlar geliyor. Hepsinden bilgimiz var ve haberdarız. Benim kayınvalidem ve kayınpederim de İngiltere’de ve onlar da ne zaman döneceklerinin haberini bekliyorlar…” şeklinde konuştu.

“İNGİLTERE’DEN TEKRAR BİR TAHLİYE PLANI YAPACAĞIZ”

“Öncelikle biraz sabretmemiz gerekiyor. Bu 30 Nisan’dan sonraki süreç içerisinde ne yapabileceğimizle ilgili şu an itibariyle elimizde bir çalışmamız zaten var...” ifadelerine yer veren Atakan, “Örneğin rakamları ve kaç sefer gerektiğini biliyoruz. Bu süreç sonunda Sağlık Bakanlığı’nın yönlendirmeleri çerçevesinde, İngiltere’den tekrar bir tahliye planı yapacağız. Ama şu an değil ve net bir tarih vermemiz bugün için çok doğru değil. Bu, sürecin gidişatına göre belli olacak…” dedi.

Atakan şöyle devam etti:

“Keza Türkiye’deki vatandaşlarımız için de çeşitli ülkelerden yapılan tahliye seferlerinde 27 tane KKTC vatandaşı TC’ye getirildi. TC dışişleri ve KKTC dışişleri bakanlığı koordinesi sonucunda bu vatandaşlarımız çeşitli illerde karantina merkezlerindedir. 14 gün dolduğunda o vatandaşlarımızın da tahliye edilmesi gerekecektir. Bununla ilgili takvimleme ve çalışma yapılıp kamuoyu bilgisine getirilecektir. Fakat net şu tarihtir dememiz şu an için doğru olmayacaktır…”

Kıbrıs Postası