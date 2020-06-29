Atakan: “Pozitif çıkan kişi gemiye binerken ateş belirtisi göstermedi”

Meclis Genel Kurulu’nda, Türkiye’den gelen ve test sonucu pozitif çıkan şahısla ilgili açıklamada bulunmak adına kürsüye çıkan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, söz konusu şahsın Türkiye’de gemiye bindiği bölgede “ateş belirtisi göstermediği yönünde” bilgi aldığını kaydetti.

Atakan, 1 Temmuz itibariyle, saat 00.00’dan itibaren ülkeye gelecek olan kişilerin karantinaya girmeme koşulu ve 72 saatlik PCR testi ibraz etmesi zorunluluğu olacağını ifade etti.

Şu anki gelişlerin tamamının karantinaya alındığını belirten Atakan, söz konusu şahsın ateşinin yüksek olduğunun, buradaki sağlıkçılar tarafından tespit edildiğini kaydetti.