Atakan o iddialara yanıt verdi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, “Türkiye-KKTC arası uçuşların iç hatlar kapsamına alındığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bakan Atakan, Türkiye-KKTC arasındaki uçuşların vergilendirilmesinin, pandemi süresinin olumsuz etkilerini azaltma yönünde “iç hat gibi” değerlendirilmesi yönündeki çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Bakan Atakan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye-KKTC arası uçuşların iç hatlar kapsamına alındığı yönüdeki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır, bu yönde bir uygulama yoktur.

Türkiye-KKTC arasındaki uçuşların vergilendirilmesinin bu pandemi süresinin olumsuz etkilerini azaltma yönünde örneğin yılsonuna kadar “iç hat” gibi değerlendirilmesi yönündeki çalışmalarımız devam etmektedir.”

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020, 16:54