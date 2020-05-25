Atakan, “İlk sefer KKTC’ye” iddialarıyla ilgili konuştu

Pek çok internet gazetesinde bugün “Türkiye’den ilk uçuşlar KKTC’ye” başlıklı haberler yayınlanarak, 1 Haziran’dan itibaren tarifeli uçuşların başlayacağı iddia edildi.

Söz konusu iddiaları araştıran Kıbrıs Postası, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile görüştü.

Bakan Atakan, söz konusu uçuşların tahliye uçuşu olacağını, uçakların boş gelip; dolu döneceğini ifade etti.

Atakan, THY’nin dış hat seferlerine 10 Haziran’a kadar başlayamayacağını açıkladığını anımsatarak, gerçekleşecek tahliye uçuşlarından söz etti.

Atakan, 1 Haziran’da gerçekleşecek söz konusu uçuşların terhis olan TSK askerlerini taşıyacağını ifade etti.

Öte yandan 3 Haziran’da ise Pakistan uyruklu kişilerin tahliyesi için 1 uçağın geleceğini ifade eden Atakan, Türkmenistan uyruklu kişiler için de 1 uçağın gelmesinin planlandığını fakat henüz netlik kazanmadığını kaydetti.

İngiltere’den gelecek olan KKTC vatandaşları için de çalışmaların sürdüğünü ifade eden Atakan, “4 ya da 5 Haziran için çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

Kıbrıs Postası