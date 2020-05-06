Atakan'dan Araç Kayıt Dairesi Paylaşımı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda buldu.

Alınan önlemleri açıklayan Atakan, Online sisteme geçilen süreç içerisinde ise toplam 10,042 vatandaşın online işlem yaptırdığını belirtti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Atakan’ın paylaşımı şöyle:

"Bugün araç kayıt dairesi önünde çok kısa süreliğine oluşan yoğunluk müdahalelerimiz ile hafifledi ve gün boyunca olması gereken yoğunluk seviyesi korundu.

Yoğunluk oluşmaması ya da yoğunluk oluşması halinde gereken mesafenin korunması için her türlü tedbiri de önceden almıştık.

Biz her türlü tedbiri vatandaşlarımızı korumak için alırken, bir konuda çaresiz kalabiliyoruz. Oda insanın kendi kendini korumaya özen göstermemesi halidir.

Kendi başarı hikayesini yazan bizlerin hiç bir acı hadiseye neden olmayacak şekilde tedbirli olması bu hikayenin sonunun iyi yazılması için çok önemlidir.

Bu ülkede birlikte yaşamı paylaştığım herkese derin bir sevgi ve saygı beslediğimi beni tanıyan herkes bilir. Tam da bu nedenle sizlerden ricam aldığımız tedbirlere kendi tedbirlerinizi ekleyerek onları daha anlamlı kılmanızdır.

Son olarak, online işlem yapmanın da mümkün olduğunu sizlere hatırlatmak isterim. 6,299 tanesi son 10 gün de olmak üzere 6 Ocak tarihinden beridir toplam 10,042 vatandaşımız online olarak işlem gerçekleştirdi.

Online işlemler konusunda yardım talep eden her vatandaşımıza canlı destek imkanı da sağlandı. Bu konudaki şikayetlerin de tamamına dönüldü."