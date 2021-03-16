AstraZeneca aşısı askıya alındı

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, dün akşam Avrupa Birliği’nden yetkililerin Sağlık Bakanlığı’na ulaştığını ve AstraZeneca aşısının durdurulmasını talep ettiklerini, bu nedenle AstraZeneca aşısının KKTC’de durdurulduğunu ifade etti.

Bakan Üstel, “Bize ulaşan aşıların serileri, sorunlu olduğu düşünülen serilerden değil. Bu nedenle aşılamaya devam etmemizi söylemişlerdi. Ancak dün akşam saat 21.00’de bize ulaştılar ve durdurmamızı istediler, biz de durdurduk” dedi.

Üstel soru üzerine, “AstraZeneca aşısı ülkemizde yaklaşık 1500 kişiye yapıldı” ifadelerini kullandı.