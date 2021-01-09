Aslan fena kükredi

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etti. Sarı kırmılıların Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, 27. saniyedeki golüyle Süper Lig'de bu sezonun en erken golüne imza atarken, bir diğer yıldız Younnes Belhanda'da da attığı üç golle Süper Lig kariyerinde ilk kez hat-trick yaptığı geceye damgasını vurdu. Galatasaray'da lisansı çıkarılan Nijeryalı genç stoper Valentine Ozornwafor, 82. dakikada Ryan Donk'un yerine oyuna girerek kariyerinde ilk kez sarı kırmızılı ekibin bir resmi maçında yer aldı. Öte yandan ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Terim, dört maç sonra takımının başında yer aldı.

Türk Telekom Stadı'daki maça sarı-kırmızılı ekip, golle başladı. Arda Turan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Emre Taşdemir, bekletmeden pasını ceza sahası içi sol çaprazdaki Diagne'ye aktardı. Senegalli futbolcu, maçın 27. saniyesinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 30. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Arda Turan'ın pasıyla ceza sahası yayının sağında topla buluşan Belhanda, yerden düzgün bir şut çıkardı. Meşin yuvarlak, kaleci Übeyd'in sağından ağlarla buluştu: 2-0. 44. dakikada sarı-kırmızılılar bir gol daha buldu. İlk Süper Lig maçına çıkan kaleci Übeyd'in kısa düşen vuruşunda topu kapan ve ceza sahasına giren Belhanda, sağ çaprazda yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 3-0. 45+2. dakikada Galatasaray, farkı 4'e çıkardı. Emre Taşdemir'in soldan ortasında Gençlerbirliği savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası dışı sol çaprazda Oğulcan Çağlayan aldı. Bu oyuncu, pasını Arda Turan'a aktarırken, Arda da topu bekletmeden ceza sahası içi sağ çaprazdaki Belhanda'ya verdi. Faslı futbolcu, uygun durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: Galatasaray, 64. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın golüyle skoru 5-0 yaptı. Galatasaray, 67. dakikada Ryan Babel'in penaltıdan attığı golle skoru farkı altıya çıkardı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 33'e çıkartırken, Gençlerbirliği 19 puanda kaldı.