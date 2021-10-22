Askeri bölgede uyuşturucu ile yakalandı

Beyarmudu’nda beraberindeki 2 kişi ile birlikte askeri bölgede yakalanan ve tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan Fırat Deniz tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Beyarmudu’nda beraberindeki iki kişi ile birlikte 1’inci Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ederken asker tarafından tespit edilen ve Narkotik ekiplerine haber verilmesine müteakip üzerinde yapılan aramada, cebinde yaklaşık yarım gram hint keneviri bulunan Fırat Deniz tutuklandı.

Zanlı “Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf” suçlamaları ile dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Polis mahkemede zanlının verdiği gönüllü ifade de söz konusu maddeyi aynı gün Güney Kıbrıs’tan içmek amacı ile satın alıp üzerinde ülkeye ithal ettiği yönünde bir gönüllü ifade verdiğini açıkladı.

Zanlının beraberindeki şahıslar ile birlikte Askeri Mahkeme'ye de çıkarılarak hakkında tutukluluk süresi temin edildiğini belirten polis, yürütülen soruşturmanın yeni başladığını kaydederek zanlının 5 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme soruşturma maksatlı zanlı Fırat Deniz’in 5 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.