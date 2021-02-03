Askeri bölgede 2 buçuk kilo uyuşturucuyla yakalandı

Askeri bölgede 2 buçuk kilo uyuşturucuyla yakalandı
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Lefkoşa’da Haspolat bölgesinde 1’inci Derece Askeri Yasak Bölge’yi ihlal ettiği sırada tespit edilen ve Narkotik ekipleri tarafından yapılan aramada tasarrufunda toplam 2 kilo 400 gram sentetik cannabinoid ve hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunan Daniel Emekawuru hakkındaki polis soruşturması tamamlandı.

Bin Euro karşılığında KKTC’ye uyuşturucu madde geçirmek isterken suçüstü tespit edilerek tutuklanan zanlı “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali ve tasarrufu” suçlaması ile bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme, Güney Kıbrıs’ta ikamet eden ve KKTC ile hiçbir yasal bağı olmadığı tespit edilen zanlının yargılanıncaya dek cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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