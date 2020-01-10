Aşırı Yağışlardan Okullar da Nasibini Aldı

Yurdumuzu etkisi altına alan yağmurlar nedeniyle birçok bölgede su taşkınları yaşandı. Bu durumdan okullar da etkilendi. Birçok okulda su baskını oldu dün eğitime ara verildi. Bu yağmurlardan etkilenen okullardan biri de Değirmenlik Lisesi oldu. Okul kantininin çatısı aktı, pek de hijyen olmayan görüntüler ortaya çıktı. Haberal Kıbrıs Gazetesi’ne açıklama yapan Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Şevki Çoruh, “yağışlardan dolayı Değirmenlik Lisesi’nin kantininin tavanı çöktü. Onunla ilgili Eğitim Bakanlığı ile görüştük ve bunun tamiratı için girişim yaptık. Havalar müsait ettiği sürece hafta sonuna kadar bitirip, pazartesi normal rutine geçeceğiz” dedi.

“Veliler Şikayetlerini Dile Getirdi”

Yurdumuzu etkisi altına alan yağmurlar nedeniyle birçok bölgede su taşkınları yaşandı. Bu durumdan okullar da etkilendi. Birçok okulda su baskını oldu dün eğitime ara verildi. Bu yağmurlardan etkilenen okullardan biri de Değirmenlik Lisesi oldu. Okul kantininin çatısı aktı, pek de hijyen olmayan görüntüler ortaya çıktı. Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne ulaşan veliler şikayetlerini dile getirdi. Değirmenlik Lisesi’nde çalışanlar ve öğrencilerin tehlike altında olduğunu belirten veliler, geçmiş yıllardan beri bu sorunun bir türlü çözülemediğinden dert yakındı.

“Hafta Sonuna Kadar Tamir Edeceğiz”

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Şevki Çoruh, “yağışlardan dolayı Değirmenlik Lisesi’nin kantininin tavanı çöktü. Onunla ilgili Eğitim Bakanlığı ile görüştük ve bunun tamiratı için girişim yaptık. Havalar müsait ettiği sürece hafta sonuna kadar bitirip, pazartesi normal rutine geçeceğiz” dedi.

“Bakanlık İle Birlikte Yapıyoruz”

Çoruh, “viliyorsunuz, ülkedeki tüm okullar, Eğitim Bakanlığı’nın malıdır. Biz Eğitim Vakfı olarak sadece Eğitim Bakanlığı ile bir protokol yaparak bu kantinlerin işletmesi hakkında belirli bir süreliğine Bakanlık bize devrediyor. Bu devretme hakkı için de protokolde yazdığı gibi bunların biz kiralanması işlerinin takipçisi oluyoruz. Bunu da yine Bakanlık ile birlikte yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kiralamalarla İlgili Her Şey Protokolde Yazılı”

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Şevki Çoruh, “protokolde okul kantinleri kiralanırken, kiralanmanın nasıl yapılacağına dair bir komite var. O komitede de okul müdürlüğü, bakanlık müdürü ve Eğitim Vakfı müdürü ve başkanı görev alır. O yüzden Değirmenlik Lisesi de eğitim yılının başında ihaleye çıktı ve ihale sonucunda bir arkadaşa buranın işletmesi verildi” şeklinde konuştu.

“Herkes Görevini Yaparsa, Bir Sorun Yaşanmaz”

Şevki Çoruh, “fakat kantinin tavanı yağışlardan dolayı çöktü. Bir yıllığına kiraya verdiğiniz kantincinin tüm bu masrafları karşılaması beklenemez. O yüzden bu konu nasıl çözülür diye Bakanlık ile bu konuyu görüştük,. Çözüm ürettik ve tamirat çalışmaları başlatılmıştır. Tavanı çöken bir binada, satış yapılmasının makul olduğunu düşünmüyorum ama çocuklara da kantin hizmetinin verilmesi lazım. Bu konuda kararı okul yönetimi vermesi gerekiyor. Kantinciye boş bir sınıf verebilir, satışlarını oradan yapar. Bu tip önlemler okul müdürlüğü ve yönetiminin görevidir. Bizi bağlayan bir şey yok burada. Herkes görevini yaparsa, bir sorun yaşanmaz genelde” diye konuştu.