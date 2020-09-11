Aşırı sıcaklar yarından itibaren azalmaya başlıyor

Meteoroloji Dairesi 12 – 18 Eylül tarihlerini kapsayacak bir haftalık sürede, KKTC’nin alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü üst atmosferdeki serin ve nemli diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını açıkladı.