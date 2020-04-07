Asım Serinova hayatını kaybetti!

Gazimağusa sakini Asım Serinova, evinde yaralanmasının ardından hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, Asım Serinova, bugün 00.15 sıralarında ikametgahında, muhtemelen kırık cam parçalarının ayak baldır kısmında yaraya neden olduktan sonra hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi. Serinova 47 yaşındaydı.

Müteveffanın cesedi üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsisinin ardından belli olacağı kaydedildi.

DAĞYOLU’NDA UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFUNDAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Dağyolu’nda bugün A.Y’nin (K-39) kalmakta olduğu ikametgahta ve aracında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, 13 adet tam ve iki adeti yarım olmak üzere extasy türü hap, yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 4 gram ağırlığından metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet elle sarılmış sigara izmariti ve uyuşturucu madde içiminde kullanıldığına inanılan bir adet kırık ampul ve metal boru bulundu.

Bahse konu şahıs ve söz konusu ikametgahta misafir olarak bulunan B.S (E-35) tutuklandı.

BOĞAZTEPE’DE BİR KİŞİ RAHATSIZLANARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

Boğaztepe sakini Isaac Zelig Lerner (E-74), Turnalar-Kantara arasında toprak yol içerisinde yürüyüş yaptığı esnada geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

YULDASHEVA VE HİLMİOĞULLARI’NIN ÖLÜM NEDENİ KALP YETMEZLİĞİ

Lefkoşa’daki ikametgahında dün yaşamını yitiren Tajıgül Yuldasheva’nın (K-72) ölüm sebebinin kalp yetmezliği olduğu tespit edildi.

Dün ani rahatsızlık sonucu vefat eden Lefkoşa sakini Adnan Hilmioğulları’nın (E-82) ölüm nedeninin de, doktorundan yapılan soruşturmada “kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

BAZI DÜKKANLARIN AÇILMASIYLA İLGİLİ OLARAK İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Girne’de faaliyet gösteren Canlı Balık restoran, bahis şirketi Hititbet’e ait şube ve Limos isimli restoranı açarak para ve muhtelif eşya çalmak; Carob isimli restoranı açarak içerisinde bulunan çelik kasa açmaya zorlamak suçundan M.Ç (E-19) ve A.A (E-19) tutuklandı.

ÜLKEYE KANUNSUZ GİRİŞ

Gazimağusa’da dün yapılan denetimlerde Suriye uyruklu M.E (E-50), M.H (E-30) ve A.E’nin (E-28) 5 Nisan’da KKTC’ye kanunsuz giriş yaptığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.