Aşılamada 35 Yaşa Geçildi

Covid-19 aşı uygulaması kapsamında AstraZeneca aşıları 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününden itibaren 35 yaş ve üzerinde olan kişilere yapılmaya başlanacaktır.

Aşı yapılan merkezlere Lapta, Akdoğan ve Maraş Sağlık Merkezleri eklenmiş olup, Gazimağusa Devlet hastanesi'nde 12.00- 16.00 , diğer merkezlerde 08.30 -13.30 saatleri arasında yapılacaktır. Aşı yapılan merkezler aşağıda yer almaktadır.

Lapta Sağlık Merkezi

Akdoğan Sağlık Merkezi

Maraş Sağlık Merkezi

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi

Gazimağusa Devlet Hastanesi

Cengiz Topel Hastanesi

Girne Akçiçek Hastanesi

Çamlıbel Sağlık Merkezi

Değirmenlik Sağlık Merkezi