Aşıksoy ile El-Sen arasında ipler koptu

KIBTEK içindeki soruşturmaların devam ettiği ve sendika ile bakanlık arasındaki gerilimin sürdüğü şu günlerde, dikkat çeken bir olay yaşandı.

Aşıksoy, “Bu istifam üzerine muhtemelen bana saldıranlar, hatta iftira atanlar olacaktır. Bunu göze alarak kamuoyunu bilgilendiriyorum. İftira atan herkese, hukuk yoluyla cevap vereceğimi bildiririm” dediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugünden itibaren 15 yıldır üyesi olduğum, hatta bir dönem yönetiminde de bulunduğum sendikadan, EL-SEN'den istifa ediyorum.

5 yıldır KIB-TEK'te SCADA (Enerji Yönetim Sistemi), AMM (Otomatik kesme ve ulama yapan sayaç yönetim sistemi), 3'lü tarife gibi birçok proje yönettim. İhalelerin rekabete açık, yasalara ve etik değerlere uygun bir şekilde, şaibesiz sonuçlanması için yöntemler geliştirdim. İzin verildiği ölçüde bazı ihalelerde bunları uygulayabildim, birçoğunda uygulayamadım. Bütün bu işlerin sonucunda defalarca sürüldüm. Görev yerim değiştirilerek cezalandırıldım. Esas amaç, uzaklaştırılmam oldu. 4 ay önce, hükümet bile yokken, sosyal medyadan da duyurduğu gibi, müdüriyetin yazısıyla sürülmüştüm. Dün itibarıyla bir kez daha müdüriyetin yazısıyla sürüldüm.

Belirtmek isterim ki, bu sürgün ile ne Sayın Bakan'ın ne de KIBTEK yönetiminin ilgisi var. Müdüriyet, kendi inisiyatifi ve sendikanın isteği ile birilerine yer açmak için bunu yaptı.

Sendika, her iki olayda da arkamda durmadığı gibi sürülmeme onay verdi. Kişiye göre sendikacılık anlayışının içinde bulunmak artık bana zül geliyor. Bu yüzden istifa ediyorum.

Bir kez daha anladım ki, dürüst çalışan bu memlekette istenmiyor, kurulan düzene tehdit olarak görülüyor.

Bu istifam üzerine muhtemelen bana saldıranlar, hatta iftira atanlar olacaktır. Bunu göze alarak kamuoyunu bilgilendiriyorum. İftira atan herkese, hukuk yoluyla cevap vereceğimi bildiririm.

Bu memlekette sadece siyasiler suçluymuş geriye kalan her şey sütten çıkmış ak kaşık gibi yaptığımız için başımız beladan kurtulmuyor!”