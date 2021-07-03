Aşıda randevu sistemi kaldırıldı

Güzelyurt bölgesini ziyaret eden Başbakan Ersan Saner, UBP Güzelyurt İlçe binasında partilileriyle bir araya geldi.

BRT’de yer alan habere göre Saner’e; UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, İçişleri Bakanı Kutlu Evren ve bakanlık bürokratları eşlik etti.

UBP Güzelyurt İlçe binasında açıklamalarda bulunan Saner, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yaşanan hükümet kurma sürecine değinerek, “KKTC’yi kuran ve yaşatan parti olarak, bunun gereğini yerine getirip pandemi sıkıntılarına rağmen icraat hükümetini kurduklarını” ifade etti.

Saner, süreçte sıkıntı ve eksiklikler olmasına rağmen dünyadaki sağlık sistemleri ile ekonominin çöktüğü dönemde, ülkeyi bu noktada tutabilmenin başarı olduğunu söyleyerek, k alanında elde edilen başarının ekonomik anlamda nasıl kazanıma dönüştürülebileceğinin çalışmaları içerisinde olduklarını ifade etti.

“BU HAFTADAN İTİBAREN HER İSTEYEN AŞI OLABİLECEK”

Türkiye’den 340 bin doz aşının KKTC’ye geldiğini ve 220 bin KKTC vatandaşının tek doz aşısının tamamlandığını belirten Saner, bu haftadan itibaren her isteyenin aşı olabileceğini, randevu sisteminin kaldırıldığını açıkladı.

“EYLÜL AYINDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK”

Saner, toplumsal bulaşın olmaması, halkın bağışıklık oranının yükselmesi için yapılan çalışmalarla turizm ve yükseköğrenimde ciddi veriler elde edileceğine vurgu yaparak, öğretmen ve turizm çalışanlarının aşılanmalarının tamamlanmasıyla, turizmde canlılığın artacağını ve Eylül ayında yükseköğrenimde yüz yüze eğitimin başlayacağını kaydetti.

“TARİFELİ SEFERLER SINIRISIZ OLARAK AÇILDI”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın uçuşlarda tarifeli seferleri sınırsız olarak açtığını ve şirketlerin ülkeye dilediği kadar sefer düzenleyebileceğini kaydeden Saner, tüm bunların yanında Türkiye desteğiyle altyapı yatırımları ve ihaleler ile KKTC ekonomisini ayağa kaldıracak hamlelerin atıldığını belirtti.

“100 MİLYON TL’LİK İHALE TÜRKİYE’DE SERBEST BIRAKILDI”

Saner, Güzelyurt ovasını tünelden çıkıştan 4 kilometrelik boru hattının tamamlanması, o hatların Güzelyurt ovasına yayılması ve Mesarya ayrımının yapılması için 100 milyon TL’lik ihalenin Türkiye’de serbest bırakıldığı ifade ederek, portakalın dalında kalmaması, pazarlanması için yapılan katkılar ve arpa üreticilerine peşin ödemeler, temeli atılan yolların tamamlanması, hastane proje çalışmaları ve hibe destekleri konularında da bilgiler verdi.

Koronavirüsle mücadele ederken ekonominin de dinamik olarak ayağa kalkması için çalıştıklarını ifade eden Saner, halkın refah ve mutluluğunun her şeyden önemli olduğuna işaret etti.

Saner, Kıbrıs konusunda ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın uluslararası tüm görüşmelerine tam anlamda destek verdiklerini belirterek, iki egemen eşit devlet temelinde çözüm arayışlarının süreceğini, KKTC halkının geleceğinin 53 yıl daha ipotek altına alınamayacağını söyledi.