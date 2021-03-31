Aşı sertifikası olan Güney Kıbrıs’a karantinasız giriş yapabilecek

Güney Kıbrıs yeni turizm sezonunu kaybetmemek için çalışmalara devam ediyor.

Ülkeye girmek isteyen tüm turistler aşı sertifikasını göstermesi halinde karantina uygulamasına gerek kalmadan giriş yapabilecek.

Rum haber sitesi Cyprus Mail’da yer alan habere göre, 1 Nisan Perşembe gününden itibaren aşı sertifikası olan tüm yabancı ülke vatandaşları ülkeye karantinaya gerek olmadan giriş yapabilecek. Ülkeye giriş yapan turistlerin, hava alanlarında yapılan rastgele testler haricinde herhangi bir teste tabi tutulmayacağı da ifade edildi.