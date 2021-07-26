Asgari ücretlinin uçağa binmesi hayal oldu

Türkiye’nin birçok şehrine gidiş dönüş bilet fiyatları üç binli rakamlara çıktı. Lefkoşa İstanbul bileti 1389 ile 3014 TL, Lefkoşa- Londra uçak bileti ise 4818 ile 4992 TL arasında değişiyor

Koronavirüs salgını nedeniyle KKTC’de uçak sayısı günlük gidiş dönüş 80 uçaktan 6 uçağa indiği bu günlerde daralan koltuk sayısı nedeniyle bilet fiyatlarında da bir yükselme görüldü.

KKTC’den Türkiye’ye gitmek isteyenlerin ödemek zorunda olduğu bilet fiyatları pandemi nedeniyle artış gösterdi. Lefkoşa İstanbul bileti kişi başı 1389 ile 3014 TL, KKTC- Londra 4818 ile 4992 TL. Londra Lefkoşa biletleri ise kişi başı 3478 ile 5701 TL oldu.

Lefkoşa İzmir gidiş dönüş aktarmalı uçak bileti ise 3623 TL’ye kadar çıktı. Lefkoşa Ankara bileti ise 3451 TL. Türkiye’ye tatile gitmek isteyenler ise Antalya’ya gitmek için 3019 ile 4004 TL’yi gözden çıkarmak zorunda.

ANTALYA BİLET FİYATI 4004 TL

Bir kişilik Ercan-İstanbul giriş dönüş uçak bileti bazı şirketlerde 3014 TL’ye kadar yükseldi. Lefkoşa İzmir gidiş dönüş aktarmalı uçak bileti ise 3623 TL’ye kadar çıktı.

Lefkoşa Ankara bileti ise 3451 TL. Türkiye’ye tatile gitmek isteyenler ise Antalya’ya gitmek için 3019 ile 4004 TL’yi gözden çıkarmak zorunda. Bilet fiyatlarına bakan vatandaşlar fiyatları görünce içlerinden “Artık tatile çıkmak hayal oldu” dedi.

LONDRA BİLETİ DÖVİZ RAKAMLARI GİBİ

Bir kişilik Ercan- Londra bileti uçak şirketlerde 4818 ile 4992 TL arasında değişiyor. Gidiş dönüş Londra Lefkoşa biletleri ise kişi başı 3478 ile 5701 TL.

Ankara’ya gitmek isteyenler ise 1466 ile 3451 TL ödemek zorunda. İzmir için fiyatlar 2681 TL’den 3653 TL’ye kadar çıkıyor.

Kaynak: Halkın Sesi