Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı!

Asgari ücret için ilk toplantı gerçekleştiriliyor...

Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı öncesi taraflar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman basına açıklamalarda bulundu.

İlk sözü alan Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Vekili Ahmet Serdaroğlu, Şubat ayında gerçekleştirilen toplantıda Bakanlık Müsteşarının kullandığı ifadeleri hatırlatarak o gün de yeterli artışın yapılamadığının altını çizdi.

“UCUZLATACAĞIZ DEDİLER; FAHİŞ ARTIŞLAR GELDİ”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın göreve geldiği günlerde söylediği “Asgari ücretini azaltamazsak piyasayı ucuzlatmamız gerekiyor” ifadelerine işaret eden Hür-İş Genel Başkan Vekili Serdaroğlu, “Ucuzlatacağız dedikleri günden beri fahiş artışlar yapıldı, bunları hatırlatmak lazım...” ifadelerini kullandı.

“DP GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ İFADELERİ ÖNEMLİ...”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı’nın “Asgari ücret 6 bin TL olmalı” açıklamalarının önemli olduğunu belirten Serdaroğlu, “Tunalı, acaba Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kendilerinde olduğunun farkında mı?” diye sordu.

Yetkili makamların halka adeta akıl tutulması yaşattığını söyleyen Serdaroğlu, “Asgari ücreti 6 bin TL öngördülerse bizim oyumuz şimdiden evettir, Lütfen artık ilgili makamlar memleket için bir olmalı” dedi.

İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, asgari ücretin belirlenmesi için yapılan toplantının geciktiğine ilişkin yapılan açıklamalara yanıt vererek “Yasada yılda 3 defa toplanabileceği belirtilen Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantıları için ülkenin içinde bulunduğu durum göze alındığında bizce gecikmiş bir şey yok” dedi.

Kıbrıs Postası