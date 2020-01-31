Asgari Ücret Masası Çöktü

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda üçüncü kez toplandı

Bakanlık ve sendikalar arasında 3’üncü defada uzlaşma sağlanamazken bakanlığın verdiği yüzde 6’lık artış işçi sendikası tarafından tepkiye neden oldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hür İşçi Sendikaları Ahmet Serdaroğlu önerilen rakamın 177 TL olduğunu bunun da 1,5 kilogram ete karşılık geldiğini belirtti.

Böyle bir artışın kabul edilmesinin mümkün olmadığını dile getiren Serdaroğlu, işçi tarafı olarak brüt 4 bin 300 TL net 3 bin 740 TL ile masaya oturduklarını ifade etti. Serdaroğlu HABERCİ’ye yaptığı açıklamada konuyla ilgili Bakanlığın Maliye ile değerlendirme yapacağını haftaya Cuma günü tekrarlanacak toplantıda kararın çıkmasını umut ettiklerini belirtti.

“DEĞERLENDİRİLECEK…”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da yaptığı değerlendirmede işçi tarafının sunduğu rakamların kabul edilmesinin devlet adına mümkün olmadığını kaydetti. İşveren Sendikalarının İstihdam Destek Formu’nu kullanarak aradaki farkı ödemesi konusunda yaptığı teklifin henüz öneri olduğuna dikkat çeken Sucuoğlu, konunun bakanlık nezdinden değerlendirileceğini dile getirdi.

SUCUOĞLU SALONU TERK ETTİ

Öte yandan toplantı sırasında zaman zaman tansiyonun yükseldiği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun toplantı salonunu terk ettiği ifade ediliyor.

Kısa süreli ara verilen toplantıda bir uzlaşıya varılamadı. Asgari Ücret Saptama Komisyonu’ndan açıklama yapılmazken toplantıda pazarlığın “brüt 3604 TL, net 3135 TL” üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.