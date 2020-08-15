Asayiş ve trafik denetimleri sürüyor

Polis dün gece Gazimağusa’da asayiş ve trafik denetimi yaptı; kumarhaneleri, bahis evlerini ve halkın yoğun olarak bulunduğu mekanları denetledi, trafikte kural ihlali yapanlara ceza yazdı, alkollü bir sürücüyü tutukladı.

Polis bültenine göre, 21.00-01.00 saatleri arasında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki denetimlerde, kumarhanelere girmeleri ve buralarda bulunmaları yasak 17 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde 450 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 105 sürücü hakkında ileri işleme gidildi. 3 araç trafikten men edilirken, bir sürücü de alkollü araç kullanmak suçundan tutuklandı.