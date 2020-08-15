Asayiş ve trafik denetimleri sürüyor

Polis dün gece Gazimağusa’da asayiş ve trafik denetimi yaptı; kumarhaneleri, bahis evlerini ve halkın yoğun olarak bulunduğu mekanları denetledi, trafikte kural ihlali yapanlara ceza yazdı, alkollü bir sürücüyü tutukladı.
Polis bültenine göre, 21.00-01.00 saatleri arasında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki denetimlerde, kumarhanelere girmeleri ve buralarda bulunmaları yasak 17 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi.
Trafik ekiplerinin denetimlerinde 450 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 105 sürücü hakkında ileri işleme gidildi. 3 araç trafikten men edilirken, bir sürücü de alkollü araç kullanmak suçundan tutuklandı.
Sadece denetim yeterli degil, birsey degismez. Cezalar caydirici degil, daha ciddi cezalar uygulanmali, ayni hatalari tekrarlayanlarin ehliyetine el konulmali. Ama Torpille cezayi odemeyenler olursa yine olmaz, yolsuzluk , toirpil de onlenmeli.
Trafik dentelendigi gibi yollar kavsaklar trafik levhalari da hatalar, eksiklikler, tehlikelerle dolu, bunlarin da giderilmesi lazim. Bircok yol tehlikeli durumlara yol aciyor ve kazaya davetiye cikariyor.
Bunun yaninda araclarin dogru durust denetlenmesi lazim. Bircok aracin trafige cikmasi bile sakincali ama denetim olmadigi icin kimse takmiyor.
Son olarak , belki de EN ONEMLISI, herkese ehliyet vermeden once DOGRU DURUST bir ehliyet egitimi ve ehliyet sinavi lazim. Araba kullanmayi trafik kurallarina uymayi bilmeyen ACEMI soforlerin sayisi bilenlerden daha cok bu ulkede.
Butun bunlar duzelmeden bu ulkede ne kazalar biter ne olumler.