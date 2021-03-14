ARUCAD’da yeni lisans programları açıldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Sanat, Tasarım ve İletişim Fakülteleri’ne dört yeni bölüm ekledi. Sanat Fakültesi altında Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Tasarım Fakültesi altında Gemi ve Yat Tasarımı, İletişim Fakültesi altında Dijital Oyun Tasarımı ile İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümlerinin lisans programları açıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, “Hızla gelişen teknoloji ile birlikte ihtiyaçlarımız da değişim göstermeye başladı. Yaşadığımız dijital dönüşüm, sosyal yaşantımızda birçok farklılık oluşturduğu gibi iş dünyasında da yeni pozisyonları beraberinde getirdi. Yaratıcı ve yenilikçi bakış açısının fark yarattığı, dijital ortamda ön plana çıkan meslekler, köklü mesleklerin yerini almaya başladı. Zaman içinde her kurum, kendi içinde dijitalleşerek tasarım odaklı düşünce, teknolojik beceri ve uzmanlıklara yönelik talebin artmasında oldukça önemli bir rol oynayacak. ARUCAD olarak, açtığımız yeni bölümler ile birlikte, günümüz sanat ve tasarım anlayışına yön verecek yaratıcılığa ve iletişim becerilerine sahip, teknolojiyi içinde barındıran geleceğin mesleklerini öğrencilerimize sunuyoruz. Yeni neslin yeni iş dünyasına bağlanmasına yardımcı olmak istiyoruz. Aday öğrencilerimiz, 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi için yeni lisans programlarımıza başvuruda bulunabilecek” ifadelerini kullandı.

Sanat, tasarım ve iletişim alanlarında bölgede lider bir eğitim kurumu olma amacıyla yola çıkan ARUCAD’da açılan 4 yeni lisans programı;

- Arkeoloji ve Sanat Tarihi

- Gemi ve Yat Tasarımı

- Dijital Oyun Tasarımı

- İletişim Tasarımı ve Yönetimi

Üniversite, uluslararası deneyime sahip alanında saygın akademisyenleriyle öğrencilerinin uluslararası ağın parçası haline gelmesini hedeflemektedir.