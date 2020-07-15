Arter: "İmar Planı’nın düğümlenmiş noktaya gelmesi bizi de rahatsız eder"

Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı'nın Bakanlar Kurulu kararı ile süresiz uzatılması kararını Kıbrıs Postası’na değerlendiren Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, sürenin belirtildiği gibi 1 ay sürüp, 1 ay sonunda İmar Planı’nın iyi bir kulvara girip her kesimi tatmin edecek noktaya gelmesi halinde 1 ay daha beklemenin sorun yaratmayacağı görüşünde olduklarını ifade etti.

Sürecin 4 yıldan beri devam ettiğini ve bu süreç içerisinde 3 belediyenin ortak hareket etmeye çaba gösterdiğini belirten Başkan Arter, “ İmar Planı’nın düğümlenmiş noktaya gelmesi ve hükümet ortaklarını sıkıntıya sokması bizi de rahatsız eder. Bu nedenle belirtilen 1 aylık süreye itirazda bulunmadık, ancak 1 aylık süre sonunda hala aynı belirsizlik ve sorularla muhatap olunacaksa ortada ciddi sıkıntılar var demektir” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Postası