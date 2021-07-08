Artan vakalara Üstel neşteri

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Sağlık Bakanı Üstel, 18 – 40 yaş arasında aşıya olan ilginin azaldığını fakat bulaşın yine aynı yaş aralıklarında yükseldiğini ifade etti. Üstel ayrıca, Üst Komite kararlarının bugün güncelleneceğini, kapalı alanlara girişlerde test şartı getirileceğini ve denetimin arttırılacağını kaydetti.

Artan vakalara Üstel neşteri
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Bir buçuk ay önce ameliyat olduğunu, mesaiden geri kalmamak için ameliyatını bayrama denk getirdiğini ve bir ay boyunca evde istirahat etmesi gerekirken, 10 gün süreyle istirahat ettiğini ifade eden Üstel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ayağım bu şekilde olmasın rağmen, bir ayda 5 kez televizyonlara çıktım, basın açıklamaları yaptım ve halkı uyardım. Bu virüsle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini söyledim. Ama maalesef gördük ki şans oyunlarının oynandığı yerler, barlar ve düğünlerde insanlarımız hiçbir kurala uymadan, sanki her şey unutulmuş gibi yaşıyor. Biz uyarılarımızı yapmaya devam edeceğiz.”     

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