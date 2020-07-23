Arslanbaş, Tümgeneral Tevfik Algan’ı kutladı

Türkiye Cumhuriyeti’nde merakla beklenen Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Bir dönem KKTC’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürüten Tuğgenarel Tevfik Algan, Tümgeneralliğe terfi etti. Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş yayımladığı mesaj ile Tümgeneral Tevfik Algan’ı kutladı ve yeni görevinde başarılar diledi.

Arslanbaş!’ın mesajı şöyle;

Bugünkü YAŞ kararları sonrasında birçok ortak projeyi birlikte hayata geçirdiğimiz eski Güvenlik Kuvvetleri Komutanımız Sn.Tevfik Algan Tümgeneralliğe terfi edilmiştir.

Kendisine yeni görevinde başarılar dilerim.