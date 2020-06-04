Arslanbaş: KKTC'ye en büyük katkıyı öğrenciler veriyor

Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Selman Arslanbaş, KKTC’nin ekonomik yapısına en büyük katkının turizmden değil eğitimden geldiğini söyledi. Kanal T’de yayınlanan Gaze T programında Mahmut Doğan’ın sorularını yanıtlayan Arslanbaş, öğrencinin ülkede bulunduğu süre zarfında yaptığı alışveriş ile esnafa büyük katkı yaptığını belirtti.

Üniversite olarak “hikayen varsa bunu yaz biz de seni üniversiteye alacağız” adlı bir çalışma başlattıklarını belirten Arslanbaş, yüksek öğrenim hayali kuran gençlere kapılarının sonuna kadar açık olduğunu vurguladı.

“Öğrencinin kalitesi diye bir şey olmaz üniversitenin kalitesi olur” ifadelerini kullanan Arslanbaş, Ercan Havalimanı’nda öğrencileri kırmızı halı ve çiçeklerle karşılayacaklarını kaydetti.

“Öğrencinin Bütün Sektörlere Faydası Var”

Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Selman Arslanbaş, “ülkenin can damarı turizm değil eğitimdir. Turizmde gelenleri havalimanından alıp otele götürüp yedirip içirip daha sonra gönderiyorsunuz. Ama öğrenci öyle değil. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Öğrencinin aldığı iğneden ipliğe kadar her şey ülkeye katma değer olarak kalıyor. Öğrencinin sadece bir ekmek aldığını düşünün. Çiftçisinden bakkalına gelene kadar kaç kişi bu işten para kazanıyor.... Yani bir tedarik zinciri var. Dört – beş sektör sadece bu işten kazanıyor. Bundan daha da ötesi öğrenci, bir kamu diplomasi aracıdır. Bugün KKTC’de sıfır korona vakası var. Kıbrıs ekonomik ve sosyal yapısı ile tam bir öğrenci adası olabilecek potansiyele sahip. Neden biz 8 Bin öğrenci hedefini belirleyerek kendimizi kısıtlıyoruz. Bunu 20 Bine çıkarmak için neden mücadele etmiyoruz” diye sordu.

“Öğrenciyi Havalimanında Karşılamamız Lazım”

Bizim öğrenciyi havalimanında karşılamamız lazım diyen Arslanbaş, “herkes bu sürecin bedelini ödedi. Eve kapanıyorsunuz, sosyal hayattan izole oluyorsunuz gibi bir takım sıkıntılar yaşandı. İnsanların artık negatif haber duymaya tahammülü kalmadı. İnsanlar artık geleceğini görmek istiyor. Bu çocuklar daha 20’li yaşlarında her türlü sıkıntıyı gördü. Deprem, salgın hastalık ve ekonomik problemler yaşadılar. Bir de biz yüklenmeyelim bu çocuklara. Bu süreçte kendi evladımızı nasıl düşünüyorsak onları da aynı görmeliyiz. Ben Sayın Başbakan’a da söyledim. Bize Türkiye daha çok öğrenci göndersin, biz onları havalimanında çiçeklerle, kırmızı halı ile karşılamaya hazırız diye. Bu sürecin istismar edilmemesi kaydıyla zaten bizler de elimizden gelen katkıyı öğrencilerimize yapıyoruz. Öğrenci veli nimetimizdir diyerek KKTC’yi eğitim adası diye konumlandırmalıyız” şeklinde konuştu.

“Öğrencinin Değil Üniversitenin Kalitelisi Olur”

Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Selman Arslanbaş, “öğrencinin kalitesi diye bir şey olmaz, üniversitenin kalitesi olur. Ülkenin kalitesi olur. Uluslararası öğrenciden siz diploma isterseniz bazı ülkelerde bunu 50 TL öder alır gelirler. Amerika ise bunu öğrencilere bana kendini anlat diyerek aştı. Bana farklılığını, gelecekle ilgili fikrini anlat diyor. Ben Amerika’da bir üniversiteye başvuru yaptım. Bizim ALES gibi onların bir sınavı var ve bunu geçmek de zordur. CRI sınavı istiyorlardı ama benim yoktu. Bir arkadaşım dedi ki şartlı başvurabilirsin. Sen eğitim alanıyla ilgili başvuruyorsun onun için o sınav onlar için önemli olmaz. Senin yaptıkların daha çok dikkatlerini çeker. Çıktım jürinin karşısına bütün belgelerim tamam ama o esnada dediler ki sizin GRE’niz yok. Ben de bunun üzerine buradaki Türklere Türkçe öğrettim, birçok yere gittim, programlara katıldım bakın belgeleri burada dedim. Baktılar biz senin GRE şartını kaldırdık dediler. Biz de şu anda “hikayen varsa bunu yaz bizde seni üniversiteye alacağız” diye bir çalışma başlattık. İnanmadığınız bir şeyi yapamazsınız. Ben çocuklarımıza inanıyorum. Güzel ve aile ortamının bulunduğu bir üniversite olarak tüm öğrencilerimizi ve öğrenci adaylarımızı davet ediyorum.” dedi.