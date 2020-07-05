Arizona’daki Kıbrıslı Türk koronavirüsten dolayı vefat etti

Koronavirüs, ABD’de hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. ABD, salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

ABD’deki 50 eyaletin 37’sinde Koronavirüs rakamlarında büyük artış var. Eyaletler normalleşmeyi yavaşlatırken Florida’da bir gün içinde görülen yeni vaka sayısı 10 bini aştı. Teksas’ta maske takma zorunluluğu getirildi. Eyaletin Cumhuriyetçi valisi ‘’Virüs çok hızlı yayılıyor, hata payımız yok’’ açıklamasını yaptı.

ABD’DEKİ 37 EYALETTEKİ KORONAVİRÜS RAKAMLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

ABD’deki bir Türk asıllı daha Koronavirüsten dolayı vefat etti.

Aslen Girneli olan ve uzun yıllardır Phoenix’ten yaşayan 1959 doğumlu Yılkız Mosely Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yılkız Mosely’nin cenazesi bugün Arizona’da defnedilecek.