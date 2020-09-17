Arıklı:“Taraflarda bir zihniyet değişikliği görmesem bir daha girişimde bulunmam”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı BM Genel Sekreteri Guterres’in “Kuzey Kıbrıs’taki seçimlerden sonra 5 li toplantının yeniden organize edileceği” yönündeki açıklamasının şaşırtıcı olduğunu belirtti.

Arıklı imzalı yayınlanan basın bildirisi şu şekilde:

Sayın Gutteres 7 Temmuz 2017 de Grans Montanadaki fiyaskodan sonra; “Ne yazık ki bir çözüm mümkün olmamıştır. Bu konferans uzun süreli soruna çözüm bulunamayarak kapanmıştır” demiş kapalı ortamlarda ise “Taraflarda bir zihniyet değişikliği görmesem bir daha girişimde bulunmam” dediği bilinmektedir.

Buna rağmen gelinen aşamada Sayın Genel Sekreterin, Güneyde Crans Montanadan sonra en küçük bir zihniyet değişikliği görülmediğine göre yeni bir konferans girişimini neye dayanarak yapacağı merak konusudur.

Gutteres artık Kıbrıs’ta federasyon temelli müzakerelerin bir netice vermeyeceğini anlamalı ve bunu dünya kamuoyuna deklare etmelidir.

Kıbrıs Türkünün 42 yıldır süregelen Federasyon masalı ile oyalanamayacağı artık anlaşılmalıdır.

Halkımız 11 Ekimde yapılacak seçimde federasyon hayali ile halkımızın 5 yılını daha çalmaya çalışanlara güçlü bir hayır diyecektir.